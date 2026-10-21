Ausblick: Lazard stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

21.10.26 07:01 Uhr

Lazard wird am 22.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

9 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,419 USD. Das entspräche einer Verringerung von 35,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,650 USD erwirtschaftet wurden.

Das vergangene Quartal soll Lazard im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 844,2 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 7 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 773,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 9,16 Prozent gesteigert.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 10 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,05 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 2,37 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich auf 3,33 Milliarden USD, gegenüber 3,20 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net