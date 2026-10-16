Ausblick: Le Travenues Technology informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
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Le Travenues Technology wird am 17.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,867 INR. Im Vorjahresquartal waren -0,080 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite soll Le Travenues Technology 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 3,29 Milliarden INR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 16,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Le Travenues Technology 2,83 Milliarden INR umsetzen können.
Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,28 INR, gegenüber 1,75 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 15,05 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 12,28 Milliarden INR generiert wurden.
Redaktion finanzen.net
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