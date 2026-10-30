Ausblick: Leader Harmonious Drive Systems A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

30.10.26 07:01 Uhr

Leader Harmonious Drive Systems A öffnet am 31.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,221 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,220 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Plus von 32,18 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 205,2 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 155,2 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,992 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,690 CNY einfahren können. Beim Umsatz gehen 13 Analysten von durchschnittlich 858,6 Millionen CNY aus, nachdem im Vorjahr 569,0 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion Finanzen.net