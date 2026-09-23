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Ausblick: Legacy Education stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

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Legacy Education Inc Registered Shs
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Legacy Education wird am 24.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,150 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,090 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Legacy Education in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,42 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 20,2 Millionen USD im Vergleich zu 18,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,673 USD, gegenüber 0,590 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten auf durchschnittlich 80,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 64,2 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.net

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