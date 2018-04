Ausblick: LegacyTexas Financial Group legt Quartalsergebnis vor

LegacyTexas Financial Group öffnet am 17.04.2018 die Bücher zum am 31.03.2018 abgelaufenen Quartal.

9 Analysten schätzen im Schnitt, dass LegacyTexas Financial Group im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,713 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,380 USD je Aktie gewesen.

8 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 90,2 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 1,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 88,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 8 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 3,14 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,60 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich auf 380,6 Millionen USD, gegenüber 355,0 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net