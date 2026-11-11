Ausblick: Legence A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

11.11.26 07:01 Uhr

Legence A gibt am 12.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

12 Analysten schätzen im Schnitt, dass Legence A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,573 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,010 USD je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend erwarten 13 Analysten einen Zuwachs von 78,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,26 Milliarden USD gegenüber 708,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 14 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,33 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,570 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,79 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 2,55 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net