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Ausblick: LENZ Therapeutics verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

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LENZ Therapeutics Inc Registered Shs
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LENZ Therapeutics wird am 29.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

7 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,893 USD gegenüber -0,590 USD im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll LENZ Therapeutics in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 66,40 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 4,2 Millionen USD im Vergleich zu 12,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -4,080 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -2,850 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 16,0 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 19,1 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

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