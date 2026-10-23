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Ausblick: Lepu Medical Technology (Beijing) präsentiert Quartalsergebnisse

Lepu Medical Technology (Beijing) präsentiert am 24.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,134 CNY je Aktie gegenüber 0,160 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Lepu Medical Technology (Beijing) soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,68 Milliarden CNY abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,57 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Der Ausblick von 4 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,462 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,520 CNY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 4 Analysten auf durchschnittlich 6,49 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 6,43 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.net

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