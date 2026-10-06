DAX 25.463 +0,8%ESt50 6.293 +0,8%MSCI World 4.953 +0,5%Top 10 Crypto 11,56 -1,3%Nas 27.477 +1,1%Bitcoin 76.435 +0,0%Euro 1,1230 +0,1%Öl 100,1 -0,2%Gold 4.141 +0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Ausblick: Levi Strauss stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Levi Strauss & Co Registered Shs -A-
18.01 EUR 0.35 EUR 1.98 %
Charts | News | Analysen

Levi Strauss wird am 07.10.2026 die Bilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

15 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,358 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 79,00 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,200 USD je Aktie erzielt worden waren.

14 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,62 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 4,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,54 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,54 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,10 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 14 Analysten von durchschnittlich 6,76 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 6,28 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Levi Strauss Aktie News

Werbung

Levi Strauss Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Levi Strauss nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.