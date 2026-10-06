Ausblick: Levi Strauss stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

06.10.26 07:01 Uhr

Levi Strauss wird am 07.10.2026 die Bilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

15 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,358 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 79,00 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,200 USD je Aktie erzielt worden waren.

14 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,62 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 4,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,54 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,54 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,10 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 14 Analysten von durchschnittlich 6,76 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 6,28 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net