Ausblick: Liberty Energy präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
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Liberty Energy wird am 22.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.
Die Schätzungen von 12 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,130 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,120 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 9 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 1,91 Prozent auf 958,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Liberty Energy noch 977,5 Millionen USD umgesetzt.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 12 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,324 USD aus. Im Vorjahr waren 0,890 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 11 Analysten im Durchschnitt 3,99 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 4,01 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.net
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