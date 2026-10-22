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Ausblick: Lifco Registered stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

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Lifco Ab Registered Shs
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Lifco Registered stellt am 23.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 2,23 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Lifco Registered 1,96 SEK je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend erwarten 11 Analysten einen Zuwachs von 9,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 7,50 Milliarden SEK gegenüber 6,84 Milliarden SEK im Vorjahrszeitraum.

Der Ausblick von 10 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 10,06 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 8,00 SEK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 11 Analysten auf durchschnittlich 30,76 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 28,25 Milliarden SEK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.net

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