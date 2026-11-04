Ausblick: LifeStance Health Group informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

04.11.26 07:01 Uhr

LifeStance Health Group präsentiert in der am 05.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,037 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte LifeStance Health Group 0,000 USD je Aktie eingenommen.

LifeStance Health Group soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 431,6 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 9 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 18,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 363,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,162 USD, während im vorherigen Jahr noch 0,020 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,71 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1,42 Milliarden USD waren.

Redaktion Finanzen.net