DAX23.991 -1,2%Est505.764 -2,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,24 -1,2%Nas25.068 -0,2%Bitcoin69.452 +1,7%Euro1,1683 -0,1%Öl113,2 -0,7%Gold4.539 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NEL ASA A0B733 NVIDIA 918422 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Novo Nordisk A3EU6F Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Börse in Hongkong im Minus - China und Tokio im Feiertag -- Rheinmetall-Quartalsumsatz unter Erwartung -- Palantir: Massiver Sprung bei Umsatz und Gewinn -- ON Semiconductor, Pinterest im Fokus
Top News
Ausblick: Snap öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal Ausblick: Snap öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Vor Mega-Börsengang von SpaceX: Warum die Amazon-Aktie die einzige echte Alternative sein könnte Vor Mega-Börsengang von SpaceX: Warum die Amazon-Aktie die einzige echte Alternative sein könnte
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ausblick: Lifevantage stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

05.05.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Lifevantage Corp
4,32 EUR -0,24 EUR -5,26%
Charts|News|Analysen

Lifevantage öffnet am 06.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,157 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,260 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Minus von 18,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 47,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 58,4 Millionen USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 3 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,673 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,750 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 192,8 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 228,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Nachrichten zu Lifevantage Corp

DatumMeistgelesen