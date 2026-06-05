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Ausblick: Limoneira vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

08.06.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Limoneira Co
10,10 EUR 0,10 EUR 1,00%
Charts|News|Analysen

Limoneira wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.06.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.04.2026 abgelaufen ist.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,210 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,200 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 21,4 Millionen USD – ein Minus von 39,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Limoneira 35,1 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,307 USD, wohingegen im Vorjahr noch -0,930 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 126,4 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 159,7 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.net

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