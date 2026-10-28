Ausblick: Linde informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

28.10.26 07:01 Uhr

Linde lässt sich am 29.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Linde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

21 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 4,52 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 10,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 4,09 USD erwirtschaftet wurden.

Die Schätzungen von 16 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 9,16 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 6,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,62 Milliarden USD in den Büchern standen.

27 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 17,85 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 14,61 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 23 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 36,32 Milliarden USD, gegenüber 33,99 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net