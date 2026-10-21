Ausblick: Lindsay veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
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Lindsay präsentiert in der am 22.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.08.2026 endete.
Die Prognosen von 5 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,998 USD je Aktie gegenüber 0,990 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 147,6 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 3,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 153,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5,22 USD, gegenüber 6,78 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 621,9 Millionen USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 676,4 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.net
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