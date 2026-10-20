Ausblick: Live Oak Bancshares öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
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Live Oak Bancshares gibt am 21.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,658 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Live Oak Bancshares noch 0,550 USD je Aktie eingenommen.
4 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 168,7 Millionen USD gegenüber 263,8 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 36,07 Prozent.
Die Prognosen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,96 USD, gegenüber 2,23 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 649,7 Millionen USD im Vergleich zu 1,01 Milliarden USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.net
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