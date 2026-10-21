Ausblick: Logistea Registered B zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Werte in diesem Artikel
Logistea Registered B präsentiert am 22.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 0,330 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,520 SEK je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 329,0 Millionen SEK aus – eine Steigerung von 14,24 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Logistea Registered B einen Umsatz von 288,0 Millionen SEK eingefahren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,17 SEK aus, während im Vorjahreszeitraum 1,58 SEK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,30 Milliarden SEK in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,08 Milliarden SEK im Vorjahr.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Logistea Registered B
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Logistea Registered B
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen