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Ausblick: Logistic Properties of the Americas Registered präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

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Aktien
Logistic Properties of the Americas Registered Shs
1.80 USD -0.15 USD -7.69 %
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Logistic Properties of the Americas Registered präsentiert am 10.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,070 USD je Aktie gegenüber 0,150 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Logistic Properties of the Americas Registered in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,99 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 14,9 Millionen USD im Vergleich zu 12,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,130 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,330 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 55,2 Millionen USD, gegenüber 50,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net

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