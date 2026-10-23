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Ausblick: Loncin Motor gewährt Anlegern Blick in die Bücher

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Aktien
Loncin Motor Co Ltd (A)
14.84 CNY -0.14 CNY -0.93 %
Charts | News | Analysen

Loncin Motor wird am 24.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,301 CNY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 25,42 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,240 CNY je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 16,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 5,61 Milliarden CNY gegenüber 4,80 Milliarden CNY im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,01 CNY, gegenüber 0,800 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 21,52 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 18,79 Milliarden CNY generiert wurden.

Redaktion finanzen.net

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