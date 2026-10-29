Ausblick: Loomis zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
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Loomis gibt am 30.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 10,23 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Loomis 7,80 SEK je Aktie eingenommen.
6 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 8,19 Milliarden SEK – das würde einem Zuwachs von 10,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 7,40 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 39,88 SEK im Vergleich zu 23,29 SEK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 32,22 Milliarden SEK, gegenüber 29,83 Milliarden SEK ein Jahr zuvor.
Redaktion Finanzen.net
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