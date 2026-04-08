Ausblick: LOTUS TECHNOLOGY mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

LOTUS TECHNOLOGY veröffentlicht am 10.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,160 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,660 USD je Aktie erzielt worden.

1 Analyst rechnet mit einem Umsatz von 153,9 Millionen USD gegenüber 269,5 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 42,90 Prozent.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,729 USD, gegenüber -1,720 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 608,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 923,8 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.net