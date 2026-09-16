Ausblick: LPP informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

16.09.26 07:01 Uhr

LPP wird am 17.09.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.07.2026 abgelaufen ist.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 399,83 PLN aus. Im letzten Jahr hatte LPP einen Gewinn von 251,63 PLN je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite soll LPP 7 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 6,50 Milliarden PLN verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 17,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte LPP 5,55 Milliarden PLN umsetzen können.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 12 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1423,68 PLN je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 808,24 PLN je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich auf 26,59 Milliarden PLN, gegenüber 23,11 Milliarden PLN im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net