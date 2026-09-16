DAX 25.402 -0,2%ESt50 6.237 -0,4%MSCI World 4.887 -0,5%Top 10 Crypto 9,79 -0,3%Nas 25.982 -0,8%Bitcoin 65.650 +0,2%Euro 1,1548 +0,1%Öl 108,1 -0,6%Gold 4.327 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Ausblick: LPP informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Werte in diesem Artikel
Aktien
LPP S.A.
5,010.00 EUR -80.00 EUR -1.57 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

LPP wird am 17.09.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.07.2026 abgelaufen ist.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 399,83 PLN aus. Im letzten Jahr hatte LPP einen Gewinn von 251,63 PLN je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite soll LPP 7 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 6,50 Milliarden PLN verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 17,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte LPP 5,55 Milliarden PLN umsetzen können.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 12 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1423,68 PLN je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 808,24 PLN je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich auf 26,59 Milliarden PLN, gegenüber 23,11 Milliarden PLN im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle LPP Aktie News

Werbung

LPP Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für LPP nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.