Ausblick: LSI Industries präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
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LSI Industries präsentiert in der am 20.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,350 USD gegenüber 0,260 USD im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 43,66 Prozent auf 222,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte LSI Industries noch 155,1 Millionen USD umgesetzt.
In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,12 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 0,790 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 677,6 Millionen USD aus, im Gegensatz zu 573,4 Millionen USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.net
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