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Ausblick: Lucid Group legt Quartalsergebnis vor

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Lucid Group Inc Registered Shs
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Lucid Group wird am 09.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

9 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -2,272 USD. Im Vorjahresquartal waren -3,310 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 9 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 395,7 Millionen USD – ein Plus von 17,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lucid Group 336,6 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -10,276 USD, während im vorherigen Jahr noch -12,090 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,54 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1,35 Milliarden USD waren.

Redaktion Finanzen.net

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