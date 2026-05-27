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Ausblick: Lumax Auto Technologies legt Quartalsergebnis vor

28.05.26 07:01 Uhr
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Aktien
Lumax Auto Technologies Ltd Registered Shs
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Lumax Auto Technologies öffnet am 29.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 10,95 INR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Lumax Auto Technologies 8,57 INR je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll Lumax Auto Technologies nach den Prognosen von 3 Analysten 13,42 Milliarden INR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 18,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 11,33 Milliarden INR umgesetzt worden.

Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 46,03 INR je Aktie, gegenüber 26,08 INR je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 6 Analysten durchschnittlich auf 47,60 Milliarden INR fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 36,36 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

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