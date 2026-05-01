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Ausblick: Lumentum öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

04.05.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Lumentum Holdings Inc
828,60 EUR 49,80 EUR 6,39%
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Lumentum wird am 05.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 21 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 2,27 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Lumentum -0,640 USD je Aktie erwirtschaftet.

19 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 90,51 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 425,2 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 810,1 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 22 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 7,81 USD, gegenüber 0,370 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 22 Analysten durchschnittlich auf 2,92 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,65 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.net

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Analysen zu Lumentum Holdings Inc

DatumRatingAnalyst
09.08.2019Lumentum BuyB. Riley FBR
09.08.2019Lumentum Strong BuyNeedham & Company, LLC
06.05.2019Lumentum Strong BuyNeedham & Company, LLC
14.12.2018Lumentum BuyB. Riley FBR
13.11.2018Lumentum NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
09.08.2019Lumentum BuyB. Riley FBR
09.08.2019Lumentum Strong BuyNeedham & Company, LLC
06.05.2019Lumentum Strong BuyNeedham & Company, LLC
14.12.2018Lumentum BuyB. Riley FBR
23.10.2018Lumentum BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
DatumRatingAnalyst
13.11.2018Lumentum NeutralJP Morgan Chase & Co.
23.06.2017Lumentum NeutralD.A. Davidson & Co.
05.05.2017Lumentum Equal WeightBarclays Capital
11.11.2015Lumentum Equal WeightBarclays Capital
09.09.2015Lumentum Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
08.01.2016Lumentum UnderweightBarclays Capital

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