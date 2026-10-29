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Ausblick: Luster LightTech A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Werte in diesem Artikel
Aktien
Luster LightTech Co., Ltd. Registered Shs -A-
45.42 CNY 1.72 CNY 3.94 %
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Luster LightTech A präsentiert am 30.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,270 CNY aus. Im letzten Jahr hatte Luster LightTech A einen Gewinn von 0,080 CNY je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Luster LightTech A in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 40,00 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 1,06 Milliarden CNY im Vergleich zu 759,3 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

4 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,33 CNY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,350 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 3,52 Milliarden CNY, gegenüber 2,90 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net

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