Ausblick: M&T Bank mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

15.10.26 07:01 Uhr

M&T Bank lädt am 16.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

Im Durchschnitt erwarten 20 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 4,93 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 4,82 USD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz gehen 16 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 2,53 Milliarden USD aus – eine Minderung von 25,80 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte M&T Bank einen Umsatz von 3,41 Milliarden USD eingefahren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 20 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 19,30 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 17,00 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt von insgesamt 10,07 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 13,18 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net