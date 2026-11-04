Ausblick: MA-Com Technology Solutions gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

04.11.26 07:01 Uhr

MA-Com Technology Solutions wird am 05.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

16 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,00 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,590 USD erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz gehen 15 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 420,4 Millionen USD aus – eine Steigerung von 60,96 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte MA-Com Technology Solutions einen Umsatz von 261,2 Millionen USD eingefahren.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 16 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,51 USD aus, während im Fiskalvorjahr -0,730 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 1,32 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 967,3 Millionen USD.

Redaktion Finanzen.net