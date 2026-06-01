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Ausblick: Macys mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

02.06.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Macy's Inc
18,83 EUR 0,20 EUR 1,05%
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Macys wird sich am 03.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.04.2026 beendeten Quartals äußern.

12 Analysten schätzen, dass Macys für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,031 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,130 USD je Aktie erwirtschaftet.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 4,61 Milliarden USD – das wäre ein Abschlag von 3,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,79 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 12 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,09 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 2,32 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt von insgesamt 21,59 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 22,62 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

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15.08.2019Macys Market PerformTelsey Advisory Group
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28.12.2017Macys Market PerformTelsey Advisory Group
07.06.2017Macys OutperformTelsey Advisory Group
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10.08.2018Macys HoldStandpoint Research
23.10.2017Macys Sector PerformRBC Capital Markets
09.05.2017Macys HoldGordon Haskett
05.01.2017Macys Sector PerformRBC Capital Markets
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12.11.2015Macys UnderweightBarclays Capital
28.07.2015Macys SellGilford Securities
29.06.2015Macys SellDeutsche Bank AG
17.02.2015Macys UnderweightBarclays Capital

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