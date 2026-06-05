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Ausblick: MamaMancinis stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

07.06.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
MamaMancini's Holdings Inc
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MamaMancinis lädt am 08.06.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,030 USD. Im Vorjahresquartal lag der Gewinn mit 0,030 USD ebenfalls auf diesem Niveau.

6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 46,43 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 35,3 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 51,6 Millionen USD aus.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,217 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,130 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 222,0 Millionen USD, gegenüber 171,7 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

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