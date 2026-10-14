Ausblick: MANI präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

14.10.26 07:01 Uhr

MANI wird am 15.10.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 14,19 JPY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte MANI 3,95 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 11,65 Prozent auf 8,58 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte MANI noch 7,69 Milliarden JPY umgesetzt.

Die Prognosen von 7 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 71,42 JPY, gegenüber 47,14 JPY je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 7 Analysten durchschnittlich 33,00 Milliarden JPY im Vergleich zu 29,97 Milliarden JPY im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.net