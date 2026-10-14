Ausblick: Manpower präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

14.10.26 07:01 Uhr

Manpower wird am 15.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

10 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,01 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 165,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,380 USD erwirtschaftet wurden.

In Sachen Umsatz gehen 8 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 4,86 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 4,78 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Manpower einen Umsatz von 4,63 Milliarden USD eingefahren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,63 USD, während im vorherigen Jahr noch -0,290 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 19,16 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 17,96 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.net