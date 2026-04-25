Ausblick: MarineMax legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
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MarineMax wird am 23.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.
Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,820 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte MarineMax ein EPS von -2,420 USD je Aktie vermeldet.
Das vergangene Quartal soll MarineMax im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 682,3 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 9 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 657,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 3,82 Prozent gesteigert.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,743 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -1,430 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,28 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 2,31 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.net
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|Datum
|Rating
|Analyst
|31.10.18
|MarineMax Neutral
|Wedbush Morgan Securities Inc.
|27.07.18
|MarineMax Buy
|B. Riley FBR
|18.06.18
|MarineMax Neutral
|B. Riley FBR, Inc.
|01.11.17
|MarineMax Buy
|B. Riley FBR, Inc.
|25.01.17
|MarineMax Neutral
|Wedbush Morgan Securities Inc.