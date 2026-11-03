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Ausblick: MarineMax präsentiert Quartalsergebnisse

Werte in diesem Artikel
Aktien
MarineMax Inc.
46.60 EUR -0.80 EUR -1.69 %
Charts | News | Analysen

MarineMax lädt am 04.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

8 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,038 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,040 USD erwirtschaftet worden.

8 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 1,96 Prozent auf 541,3 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 552,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 9 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,711 USD je Aktie, gegenüber -1,430 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 8 Analysten durchschnittlich auf 2,19 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 2,31 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
31.10.18 MarineMax Neutral Wedbush Morgan Securities Inc.
27.07.18 MarineMax Buy B. Riley FBR
18.06.18 MarineMax Neutral B. Riley FBR, Inc.
01.11.17 MarineMax Buy B. Riley FBR, Inc.
25.01.17 MarineMax Neutral Wedbush Morgan Securities Inc.

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