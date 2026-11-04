Ausblick: MarketWise A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
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MarketWise A lässt sich am 05.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird MarketWise A die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,178 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei MarketWise A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,580 USD in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 3,57 Prozent auf 78,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte MarketWise A noch 81,3 Millionen USD umgesetzt.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,308 USD aus. Im Vorjahr waren 2,31 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 314,1 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 328,1 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion Finanzen.net
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