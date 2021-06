Ausblick: Markit zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

GO

Heute im Fokus

Asiens Börsen in Rot -- Kommunale RWE-Aktionäre würden sich gegen Übernahme stemmen -- TUI-Finanzchef: Wohl längere Saison 2021 -- Daimler-Chef: CO2-Neutralität könnte vor 2039 kommen

Borussia Dortmund hat angeblich erstes Angebot für Sancho vorliegen. Intel wirbt für staatliche Hilfen für Halbleiter-Produktion. EZB: Analysten erwarten erste Anhebung des Einlagenzinses in drei Jahren. Deutsche Bank, JPMorgan, Citi & Co: EU lässt mehrere Banken wieder zu Anleiheemissionen zu. Lufthansa-Chef bei Entwicklung von Geschäftsreisen optimistischer. Software AG will weiter zukaufen.