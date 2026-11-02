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Ausblick: Marqeta präsentiert Quartalsergebnisse

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Marqeta Inc Registered Shs
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Marqeta wird am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS gehen 10 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,058 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Marqeta noch -0,030 USD je Aktie verloren.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 12 Analysten ein Plus von 7,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 175,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 163,3 Millionen USD umgesetzt.

Die Prognosen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,226 USD, gegenüber -0,120 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 13 Analysten durchschnittlich 703,9 Millionen USD im Vergleich zu 624,9 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net

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