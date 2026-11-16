Ausblick: Masoval AS Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Masoval AS Registered gibt am 17.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,052 NOK. Dies würde einen Gewinn von 81,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Masoval AS Registered -0,280 NOK je Aktie vermeldete.

Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 640,8 Millionen NOK – ein Plus von 58,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Masoval AS Registered 404,6 Millionen NOK erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,844 NOK, während im vorherigen Jahr noch -0,600 NOK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,60 Milliarden NOK umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 2,35 Milliarden NOK waren.

Redaktion Finanzen.net