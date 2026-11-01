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Ausblick: Match Group gewährt Anlegern Blick in die Bücher

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Aktien
Match Group Inc
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Match Group präsentiert in der am 02.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Die Schätzungen von 18 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,714 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,620 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 18 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 892,5 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 2,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 914,3 Millionen USD in den Büchern standen.

18 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 2,79 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 2,38 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 19 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 3,48 Milliarden USD, gegenüber 3,49 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net

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