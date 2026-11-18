Maximus lädt am 19.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,85 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 40,15 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,32 USD je Aktie erzielt worden waren.

2 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 1,30 Milliarden USD gegenüber 1,32 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 1,65 Prozent.

2 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 8,01 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 5,51 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 5,23 Milliarden USD, gegenüber 5,43 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net