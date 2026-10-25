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Ausblick: Medifast verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Werte in diesem Artikel
Aktien
Medifast Inc.
9.92 EUR -0.48 EUR -4.62 %
Charts | News | Analysen

Medifast wird am 26.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst schätzt, dass Medifast im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,350 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,210 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 20,26 Prozent auf 71,3 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 89,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -1,150 USD im Vergleich zu -1,700 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxiert 1 Analyst bei 287,7 Millionen USD, gegenüber 385,8 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
15.09.17 Medifast Buy D.A. Davidson & Co.
07.11.14 Medifast In-line Imperial Capital
25.09.06 Update Medifast Inc.: Outperform Ryan, Beck & Co
16.03.05 Update Medifast Inc.: Hold Seidler

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