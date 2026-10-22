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Ausblick: Medistim ASA stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

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Aktien
Medistim ASA
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Medistim ASA gibt am 23.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,06 NOK aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,90 NOK erwirtschaftet worden.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 12,98 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 166,9 Millionen NOK. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 188,5 Millionen NOK aus.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 9,40 NOK je Aktie, gegenüber 8,71 NOK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 798,0 Millionen NOK. Im Vorjahr waren 699,8 Millionen NOK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

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