Ausblick: Medpace stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Werte in diesem Artikel
Medpace wird am 22.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Im Durchschnitt erwarten 10 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 3,92 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 3,67 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten ein Plus von 24,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 697,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 558,6 Millionen USD umgesetzt.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 17,16 USD aus. Im Vorjahr waren 15,28 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 11 Analysten im Durchschnitt 2,81 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,53 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: Medpace und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Medpace
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Medpace
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent