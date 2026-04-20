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Ausblick: Medpace stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

21.04.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Medpace Holdings Inc
448,40 EUR 5,60 EUR 1,26%
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Medpace wird am 22.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Durchschnitt erwarten 10 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 3,92 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 3,67 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten ein Plus von 24,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 697,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 558,6 Millionen USD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 17,16 USD aus. Im Vorjahr waren 15,28 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 11 Analysten im Durchschnitt 2,81 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,53 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.net

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