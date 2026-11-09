Ausblick: MedTech Acquisition stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
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MedTech Acquisition lädt am 10.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Verlust von -0,127 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,960 USD je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 14,0 Millionen USD aus – eine Steigerung von 21,18 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte MedTech Acquisition einen Umsatz von 11,6 Millionen USD eingefahren.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,331 USD, wohingegen im Vorjahr noch -1,840 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 53,1 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 45,2 Millionen USD waren.
Redaktion Finanzen.net
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