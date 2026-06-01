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Ausblick: Medtronic gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

02.06.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Medtronic PLC
63,74 EUR 0,52 EUR 0,82%
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Medtronic wird am 03.06.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.04.2026 – vorstellen.

In Sachen EPS gehen 19 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,54 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Medtronic noch 0,820 USD je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Medtronic in dem im April abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,79 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 25 Analysten durchschnittlich bei 9,62 Milliarden USD im Vergleich zu 8,93 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 20 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,52 USD im Vergleich zu 3,61 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 27 Analysten durchschnittlich bei 36,15 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 33,54 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.net

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01.06.2016Medtronic NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
23.11.2012Medtronic holdDeutsche Bank Securities
22.11.2012Medtronic neutralCredit Suisse Group
22.11.2012Medtronic neutralJP Morgan Chase & Co.
21.11.2012Medtronic sector performRBC Capital Markets
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22.08.2007Medtronic underweightMorgan Stanley
29.09.2006Update Kyphon Inc.: UnderweightMorgan Stanley

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