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Ausblick: Mendus Registered präsentiert Quartalsergebnisse

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Aktien
Mendus AB Registered Shs
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Mendus Registered präsentiert am 11.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von -0,480 SEK. Das entspräche einem Verlust von 29,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,370 SEK erwirtschaftet wurden.

Das vergangene Quartal soll Mendus Registered mit einem Umsatz von insgesamt 0,0 Millionen SEK abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst . Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, konstant gehalten.

Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -1,515 SEK je Aktie, gegenüber -2,170 SEK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 7,6 Millionen SEK fest. Im Vorjahr waren noch 0,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net

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