Ausblick: Menicon mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Werte in diesem Artikel
Menicon wird am 13.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,690 JPY. Im Vorjahresquartal waren 6,68 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 6,23 Prozent auf 31,85 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Menicon noch 29,98 Milliarden JPY umgesetzt.
Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 88,40 JPY aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 74,03 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 125,57 Milliarden JPY, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 121,49 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Menicon
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Menicon
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent