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Ausblick: Menicon öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

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Aktien
Menicon Co.,Ltd.
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Menicon wird am 13.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 23,85 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 28,76 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Menicon soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 32,72 Milliarden JPY abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 31,23 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Die Prognosen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 94,04 JPY, gegenüber 79,11 JPY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 132,99 Milliarden JPY im Vergleich zu 125,61 Milliarden JPY im vorherigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net

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